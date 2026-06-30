Sorana Cîrstea, jackpot la Wimbledon! Câți bani și-a asigurat după ce s-a calificat în turul doi

Sorana Cîrstea, numărul 18 WTA, s -a impus cu 2-0 la seturi în fața sportivei din Republica Cehă, Sara Beljke, numărul 45 WTA. Confruntarea de pe iarbă a durat o oră și jumătate, iar Cîrstea a câștigat cu 6-1, 7-6.

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Pentru că a avansat în turul doi la Wimbledon, Sorana Cîrstea și-a asigurat 70 de puncte WTA, dar și un premiu de 126.000 de lire sterline, asta însemnând că va beneficia de undeva la 146.000 de euro.

Pentru pierzătoarele din primul tur, WTA oferă 80.000 de lire sterline. Asta înseamnă că Sara Beljke a obținut 92.000 de euro, la fel ca româncele Gabriela Ruse, Irina Begu și Jaqueline Cristian.

Cîrstea o va întâlni pe Kimberly Birrel în turul doi

În turul doi la Wimbledon, Sorana Cîrstea o va întâlni pe sportiva din Australia Kimberly Birrel, care se află în acest moment pe locul 72 mondial.

Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată, în 2023, în primul tur la Indian Wells, scrie news.ro. Atunci, câștigătoare a fost Cîrstea, scor 6-3, 6-2.