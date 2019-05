SORANA CIRSTEA - ALIONA BOLSOVA LIVE ROLAND GARROS | Sorana joaca pentru un loc in turul 3 cu o jucatoare aflata pe locul 137 WTA

Sorana Cirstea, locul 84 WTA, joaca impotriva Alionei Bolsova Zadoinov pentru un loc in turul 3 de la Roland Garros.

Sorana Cirstea (29 de ani si locul 84 WTA) joaca astazi pentru un loc in turul 3 al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Romanca se va duela cu o jucatoare care reprezinta Spania, dar care isi are originile in Republica Moldova. Aliona Bolsova, adversara Soranei Cirstea, are 21 de ani si ocupa locul 137 WTA.

Sorana Cirstea a trecut in turul 1 de Kaja Juvan



In primul tur de la Roland Garros, Sorana Cirstea a trecut de jucatoarea slovaca Kaja Juvan, locul 131 WTA, dupa un meci foarte disputat. Cirstea s-a impus cu 5-7, 6-4, 7-5.

Cine este Aliona Bolsova



Aliona Bolsova s-a nascut la Chisinau, din parinti sportivi, ambii cu participari la Jocurile Olimpice. Ea a copilarit, insa, in Spania si reprezinta aceasta tara. Ea a debutat in acest an la Roland Garros si a reusit sa obtina si prima sa victorie.

La 17 ani, Aliona Bolsova a suferit o accidentare grava la piciorul stang si a avut nevoie de operatie, renuntand provizoriu la sport. Ea si-a terminat studiile in Statele Unite, dar s-a intors in Spania pentru a juca tenis!