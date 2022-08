La finalul partidei, Simona Halep s-a arătat extrem de mulțumită de jocul prestat în fața croatei.

„Am avut parte de o primire foarte caldă. Am jucat tenis foarte bun aici și sunt foarte fericită să mă întorc și sunt foarte fericită de cum am jucat.

Nu e vorba numai de rezultatul de astăzi ci mai ales de cum am jucat. Am fost agresivă, am jucat repede. Astea sunt obiectivele mele și încerc să le pun cât mai mult în aplicare zi de zi.

Sper ca Patrick să fie mândru de meciul acesta, pentru că ultimul nu a fost prea bun și cred că e. Am discutat cu el înainte de meci”, a spus Simona Halep la la finalul meciului.

Simona Halep's on-court interview after her R1 victory over Donna Vekic in Toronto. pic.twitter.com/2XQPb9vb4T — Romanian Tennis (@WTARomania) August 8, 2022

Halep şi-a asigurat un cec de 17.445 dolari şi 60 de puncte WTA, iar în turul al doilea o va înfrunta pe câştigătoarea dintre chinezoaica Shuai Zhang şi Cristina Bucşa (Spania), jucătoare născută la Chişinău.

Halep a câştigat de două ori Openul Canadei, care se dispută alternativ la Montreal şi Toronto, de fiecare dată impunându-se când competiţia a avut loc la Montreal (2016, 2018). De asemenea, are şi o finală jucată în Canada, în 2015, chiar la Toronto.