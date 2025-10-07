GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, 6-0 cu Jelena Ostapenko, într-un meci de uitat pentru letonă: performanța atinsă de româncă la Wuhan

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Jelena Ostapenko, în turneul de o mie de puncte de la Wuhan.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a pierdut doar șapte puncte în primul set al meciului cu Jelena Ostapenko (28 de ani, 25 WTA), derulat în runda inaugurală a întrecerii WTA 1000 de la Wuhan.

Fără presiune primită de partea opusă a fileului, Sorana Cîrstea nu a comis nicio eroare neforțată, în manșa inițială a partidei.

Victorii pentru Cristian și Cîrstea, în turul întâi la Wuhan

Profitând de o formă fizică diminuată a sportivei din Letonia, jucătoarea din țara noastră s-a calificat mai departe, în urma unui abandon hotărât de Ostapenko, la scorul de 6-0, 2-1 în favoarea Soranei Cîrstea.

Decizia Jelenei Ostapenko de a se retrage din meci și turneu a survenit după patruzeci și cinci de minute de joc în care fosta campioană de la Roland Garros a găsit foarte rar soluții împotriva jocului solid al româncei.

Ostapenko a cerut și un timeout medical care însă nu a rezolvat problemele fizice acuzate.

Succesul Soranei Cîrstea întărește victoria obținută de Jaqueline Cristian împotriva americancei McCartney Kessler (33 WTA), de la 0-1 la seturi, reușită semnată în două ore și patruzeci și trei de minute de joc.

Cîrstea, aproape de revenirea în top 50 WTA

Sportiva din Târgoviște a urcat șapte locuri în clasamentul WTA actualizat în timp real, în urma acestei victorii.

Poziționarea Soranei Cîrstea pe locul 51 mondial transformă, încă o dată, gândul retragerii anunțate ca posibile pentru încheierea acestui sezon într-o idee aparent neinspirată.

În turul următor, Sorana Cîrstea va primi replica unei jucătoare preferate de publicul-gazdă, Shuai Zhang (142 WTA).

