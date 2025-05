PSG - Inter Milano: tot ce trebuie să știi despre finala Champions League! Parcurs ”turbulent” vs parcurs consistent până în ultimul act

Ostapenko, înainte de startul Roland Garros 2025: „Nu mă subestimați!”

Jelena Ostapenko (27 de ani) a cedat numai cinci game-uri în finala turneului WTA 500 de la Stuttgart, câștigată în detrimentul numărului unu mondial, Aryna Sabalenka.

Titlul de la Stuttgart a fost primul adjudecat pe zgură de Jelena Ostapenko, după opt ani, intervalul scurs de la finala Roland Garros 2017.

Comparându-se cu Iga Swiatek - cvadruplă campioană la Paris -, înainte de startul competiției, Iga Swiatek le-a transmis parizienilor un mesaj mai mult decât îndrăzneț, amintind de finala cu Simona Halep.

„Swiatek e o jucătoare grozavă pe zgură, dar, știți, eu am câștigat Roland Garros, așa că pot să spun același lucru și despre mine însămi. Cum am mai spus-o, nu mă subestimați!”, a transmis Ostapenko, în conferința de presă ținută înainte de primul meci jucat la Paris, în acest an.