Cinci break-uri a obținut românca pe serva sportivei din SUA, dintre care două, consecutiv, în finalul meciului.

Jucătoarea de tenis din România cu cea mai bună clasare în ierarhia mondială a învins-o pe americanca McCartney Kessler (33 WTA), scor 6-7 (6), 6-0, 6-3 , după două ore și patruzeci și trei de minute de joc.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul secund al competiției WTA 1000 de la Wuhan .

Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider

Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a împiedicat în premieră în acest sezon pe terenul celor de la CSM București!

Meci dramatic la Wuhan, în care spiritul de luptă al româncei Jaqueline Cristian a impresionat

Setul întâi, jucat în optzeci și două de minute, a fost un meci în sine; Kessler s-a desprins la 3-0, în startul jocului, iar apoi a revenit după o serie de cinci game-uri la rând apropiate de Jaqueline Cristian.

De la 3-0 s-a făcut 3-5, iar, la 6-5 pentru Jaqueline Cristian, jucătoarea din țara noastră a ratat două mingi de set.

Frustrarea doar a motivat-o și mai puternic pe româncă; în urma acestui succes, Jaqueline Cristian urcă trei poziții în clasamentul WTA actualizat în timp real, până pe locul 45.

Poziția 41 este cea mai înaltă a carierei, pentru Jaqueline Cristian, această bornă fiind atinsă în septembrie.

În turul secund, Jaqueline Cristian va primi replica fostei campioane de la Wimbledon, Elena Rybakina.

2-1 pentru kazahă este scorul meciurilor directe dintre cele două jucătoare.

