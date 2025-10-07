GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, triumfătoare în primul tur la Wuhan, după o luptă de trei ore: o așteaptă o adversară de temut

Jaqueline Cristian, triumfătoare în primul tur la Wuhan, după o luptă de trei ore: o așteaptă o adversară de temut
Marcu Czentye
Jaqueline Cristian, calificată în turul secund la Wuhan.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul secund al competiției WTA 1000 de la Wuhan.

Jucătoarea de tenis din România cu cea mai bună clasare în ierarhia mondială a învins-o pe americanca McCartney Kessler (33 WTA), scor 6-7 (6), 6-0, 6-3, după două ore și patruzeci și trei de minute de joc.

Jaqueline Cristian, la patru locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei

Clasată mai jos cu cincisprezece locuri în clasament, Jaqueline Cristian a reușit surpriza printr-o revenire fulminantă.

Cinci break-uri a obținut românca pe serva sportivei din SUA, dintre care două, consecutiv, în finalul meciului.

Jaqueline Cristian

Meci dramatic la Wuhan, în care spiritul de luptă al româncei Jaqueline Cristian a impresionat

Setul întâi, jucat în optzeci și două de minute, a fost un meci în sine; Kessler s-a desprins la 3-0, în startul jocului, iar apoi a revenit după o serie de cinci game-uri la rând apropiate de Jaqueline Cristian.

De la 3-0 s-a făcut 3-5, iar, la 6-5 pentru Jaqueline Cristian, jucătoarea din țara noastră a ratat două mingi de set.

Frustrarea doar a motivat-o și mai puternic pe româncă; în urma acestui succes, Jaqueline Cristian urcă trei poziții în clasamentul WTA actualizat în timp real, până pe locul 45.

Poziția 41 este cea mai înaltă a carierei, pentru Jaqueline Cristian, această bornă fiind atinsă în septembrie.

În turul secund, Jaqueline Cristian va primi replica fostei campioane de la Wimbledon, Elena Rybakina.

2-1 pentru kazahă este scorul meciurilor directe dintre cele două jucătoare.

Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a împiedicat în premieră în acest sezon pe terenul celor de la CSM București!
Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit în sfârșit echipă! Tocmai în Irak
Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider
Barcelona a pus ochii pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie în toată regulă! ”La ce dracu' mai postați de el?”
Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

Reacția lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a devenit lider în Superligă: ”Nu mă pregătesc de Champions League”



Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit în sfârșit echipă! Tocmai în Irak
Barcelona a pus ochii pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski
Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider
Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă!
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie în toată regulă! ”La ce dracu' mai postați de el?”
stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

