Gabriela Ruse (28 de ani, 71 WTA) a făcut totul ca la carte, în pregătirea momentului culminant în sezonul de zgură, French Open 2026 (24 mai – 7 iunie).

Românca s-a înscris în trei turnee de pregătire, la Linz, Madrid și Roma, a înregistat cinci victorii în nouă meciuri, dar ghinionul a făcut ca eforturile ei să fie zădărnicite, astăzi, la Paris. Pentru că, în confruntarea din turul I, cu poloneza Magdalena Frech (28 de ani, 49 WTA), Ruse a rezistat doar o oră și 35 de minute pe teren.

După un prim set pierdut cu 6-7, la tiebreak (5-7), românca a renunțat la joc, după al treilea game din actul secundă, când era condusă cu 2-1. Motivul? O accidentare pentru care, într-o primă fază, a cerut intervenția echipei medicale. Când s-a convins însă că nu poate continua meciul, Ruse a abandonat, părăsind terenul în aplauzele fanilor prezenți în tribune.