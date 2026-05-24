VIDEO Ruse, imagini teribile de la French Open: românca a părăsit terenul distrusă, dar în aplauzele fanilor

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din păcate, al doilea Grand Slam al anului a început cu o veste proastă pentru iubitorii tenisului din țară.

Gabriela RuseMagdalena Frechfrench openTenis

Gabriela Ruse (28 de ani, 71 WTA) a făcut totul ca la carte, în pregătirea momentului culminant în sezonul de zgură, French Open 2026 (24 mai – 7 iunie).

Românca s-a înscris în trei turnee de pregătire, la Linz, Madrid și Roma, a înregistat cinci victorii în nouă meciuri, dar ghinionul a făcut ca eforturile ei să fie zădărnicite, astăzi, la Paris. Pentru că, în confruntarea din turul I, cu poloneza Magdalena Frech (28 de ani, 49 WTA), Ruse a rezistat doar o oră și 35 de minute pe teren.

După un prim set pierdut cu 6-7, la tiebreak (5-7), românca a renunțat la joc, după al treilea game din actul secundă, când era condusă cu 2-1. Motivul? O accidentare pentru care, într-o primă fază, a cerut intervenția echipei medicale. Când s-a convins însă că nu poate continua meciul, Ruse a abandonat, părăsind terenul în aplauzele fanilor prezenți în tribune.

În ciuda acestei lovituri primite de Ruse, ea are și motive de mulțumire. Din punct de vedere financiar! Pentru că prezența pe taboul French Open 2026 i-a asigurat un cec, în valoare de 87,000 de euro.  

Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Reacția lui Florin Pîrvu după ce FC Voluntari a revenit de la 0-3: „Facem față în prima ligă!"
Tottenham – Everton 1-0: cu Drăgușin pe teren, londonezii s-au salvat de la retrogradare. Radu, impecabil
West Ham este ultima echipă retrogradată în Championship! Toate meciurile din ultima etapă din Premier League s-au văzut în direct pe VOYO
Ilie Dumitrescu, verdict clar pentru primul 11 alcătuit de Marius Baciu la debutul la FCSB
Inima lui Thomas Neubert a rămas la FCSB. Ce decizie a luat preparatorul fizic în privința viitorului său
Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile"

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: "Începem pregătirea pe 15 iunie"

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!". A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



