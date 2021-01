Incredibil! SOARECI in camerele hotelului unde jucatorii sunt carantinati inaintea Australian Open | "Incerc de doua ore sa imi schimb camera si nimeni nu vine sa ma ajute!" 

Organizatorii Australian Open au motive mari de ingrijorare la nici 48 de ore de la inceputul oficial al perioadei de carantinare premergatoare turneelor de tenis de la Antipozi.

Intr-un avion privat pus la dispozitie de oficialii turneului de la Melbourne, care a transportat 23 de sportivi spre Australia au fost inregistrate doua persoane pozitive la testul COVID-19, dintre care una, antrenorul Biancai Andreescu, Sylvain Bruneau. In consecinta, toti acesti 23 de sportivi, printre care Sorana Cirstea, Belinda Bencic, Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Kei Nishikori sau Tennys Sandgren vor fi obligati sa efectueze o carantina totala timp de 14 zile, neavand voie sa isi paraseasca camerele de hotel.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation????????‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58