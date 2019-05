Situatie INCREDIBILA la PSG! Neymar si Draxler, la un pas de bataie! "Cine esti tu sa-mi vorbesti asa? Tu nu faci nimic!"

Paris Saint-Germain a castigat campionatul in Franta, dar a pierdut Cupa Frantei si a fost eliminata inca din optimi in UEFA Champions League. Jocurile mai putin bune au pornit un intreg scandal in vestiar.

Neymar si Draxler au fost la un pas de bataie, insa numai interventia antrenorului Tuchel a facut ca lucrurile sa nu degenereze. Totul a pornit de la meciul pierdut de PSG in Cupa Frantei, cu Nantes. La pauza, antrenorul a criticat jocul fotbalistilor sai si le-a oferit noi indicatii. Kimpembe, insa, le-a spus colegilor sai sa nu asculte sfaturile antrenorului si sa dea totul in repriza a doua. Discursul fundasului de 23 de ani l-a deranjat pe Neymar.

"Tinerii lui PSG sunt un pic pierduti, nu asculta de nimeni. Veteranii le dau sfaturi, dar ei ii desconsidera si le raspund. Antrenorul la fel, le da sfaturi si nu il asculta. Noi avem experienta si cei mai tineri trebuie sa ne asculte", a spus Neymar dupa ce PSG a pierdut finala Cupei contra lui Rennes.

Seria de meciuri slabe a continuat pentru Paris Saint-Germain si in campionat. Campionii Frantei au pierdut contra celor de la Montpellier, 2-3, iar Julian Draxler l-a criticat pe Neymar pentru viata lui extrasportiva. Brazilianul nu a putut trece cu vederea si a reactionat imediat: "Cine esti tu sa-mi vorbesti asa? Tu nu faci nimic, stii doar sa dai pase in spate", i-a spus Neymar lui Draxler, conform Le Parisien.

Neymar & Julian Draxler had a bust-up last week after the 3-2 loss to Montpellier, the Brazilian telling the German, according to Le Parisien: "Who are you to talk to me? You only ever pass the ball backwards." https://t.co/4xKSIrMQoh