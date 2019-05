DEZASTRU anuntat la Paris: seicii vor sa se retraga de la PSG! Cele doua motive ale deciziei si urmatoarea destinatie: ce club vor sa preia

Galaxia de la PSG s-ar putea destrama. Seicii care controleaza clubul francez nu mai sunt dispusi sa investeasca la fel de mult.

Rezultatele din ultima perioada, precum si modul in care sunt priviti in Franta sunt motivele principale pentru care seicii din Qatar vor sa reduca drastic cheltuielile. Potrivit publicatiei Le Parisien, seicii se gandesc chiar la o retragere definitiva de la PSG si la o mutare totala in Anglia.

Rezultatele pe plan european dor cel mai mult. Investitiile masive din ultimii 7-8 ani nu au adus trofeul UEFA Champions League la Paris, iar asta reprezinta cea mai mare problema pentru seici. In plan intern, PSG domina total, insa visul cel mare ramane UEFA Champions League. De asemenea, nici modul in care este privita echipa in Franta nu este pe placul oamenilor cu bani din zona araba. De-a lungul timpului, PSG a adus vedete importante precum Beckham, Ibrahimovic sau Neymar si a investit masiv in fotbalul francez, dar seicii simt ca eforturile lor nu sunt apreciate.



Ultimatum: sezonul urmator

Potrivit Le Parisien, seicii par sa fi dat un ultimatum chiar daca presedintele Nasser al-Khelaifi infirma total un asemenea scenariu. Sezonul urmator va fi decisiv pentru viitorul PSG-ului. Formatia lui Thomas Tuchel chiar va fi obligata ca anul urmator sa castige UEFA Champions League pentru ca totul sa ramana in configuratia actuala.

In caz contrar, seicii sunt dispusi sa se mute in Anglia acolo unde ar fi mai bine primiti. Planul ar fi preluarea unei echipe din liga a doua pe care sa o ridice si alaturi de care sa reuseasca performantele visate la Paris.

Seicii au investit 1,5 miliarde de auro la PSG din 2011, momentul preluarii. PSG a platit statului francez, sub forma de diverse taxe, 193 de milioane de euro doar in sezonul 2017-2018.