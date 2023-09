Răsturnare de situație! PSG vinde un campion mondial

La doar o zi după ce vânzarea veteranului Marco Veratti la Al Arabi (Qatar) a fost oficializată, PSG renunță și la Julian Draxler. Mijlocașul german va juca tot în Qatar, dar la Al Ahli SC.

Jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky, anunță că Draxler a decis să semneze cu Al Ahli, formație cu care va semna un contract pe două sezoane. PSG ar urma să încaseze ceva mai mult de 20 de milioane de euro în schimbul campionului mondial din 2014.

Inițial, sâmbătă, Draxler a refuzat oferta lui Al Ahli, transmițând saudiților că își dorește să rămână la Paris alături de familie. La doar câteva zile distanță, germanul s-a răzgândit și a decis să facă pasul în Qatar, scrie sursa citată.

Julian Draxler juca din ianuarie 2017 la PSG, moment în care era cumpărat de la Wolfsburg, pentru 36 de milioane de euro. La formația pariziană, neamțul a strâns 198 de meciuri, 26 de goluri și 41 de assist-uri, iar în stagiunea precedentă a evoluat sub formă de împrumut la Benfica. Cu un an rămas de contract la PSG, Draxler nu a figurat în lotul echipei la partidele din startul acestei stagiuni.

Al Ahli, antrenată de croatul Damir Markanovic, a început slab sezonul din Qatar, cu trei eșecuri în primele trei etape. În lotul echipei figurează câțiva jucători care au evoluat la cluburi importante în Europa, precum Idrissa Doumbia (fost jucător la Sporting) sau Sofiane Hanni (fost jucător la Anderlecht).

❗️Excl. News #Draxler: The 29 y/o has now decided to join Al-Ahli SC in ????????!

✔️ Contract until 2025

✔️ Probably more than €20m transfer fee!

➡️ Turnaround in the last hours …

➡️ … after rejecting the offer from Al-Ahli on Saturday and choosing to stay in Paris for family… pic.twitter.com/tW4LqQkG6x