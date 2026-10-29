Inactiv de trei luni și jumătate, în circuitul ATP, italianul Jannik Sinner (25 de ani, 1 ATP) a luat decizia finală cu privire la Six Kings Slam, turneul demonstrativ care l-a îmbogățit cu aproximativ zece milioane de dolari, în ultimii doi ani.

Aflat în recuperare după accidentarea la genunchi, care l-a forțat să rateze US Open, Sinner s-a gândit că ar fi bine să joace în competiția neoficială mutată pentru ultimele zile ale anului.

Sinner joacă pentru banii arabilor, între Crăciun și Revelion

Inițial programată în octombrie, întrecerea demonstrativă a fost amânată cu două luni de organizatori, care se arată încrezători că o vor putea organiza în siguranță, în perioada dintre Crăciun și Revelion.

Anul trecut, Jannik Sinner a câștigat fără înfrângere Six Kings Slam, după o finală câștigată 6-2, 6-4, împotriva lui Carlos Alcaraz.

La capătul finalei, Sinner a primit din partea organizatorilor o rachetă din aur și marele premiu în valoare de șase milioane de dolari.