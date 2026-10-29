GALERIE FOTO Sinner s-a răzgândit în privința banilor arabilor: ce a decis italianul, care se recuperează după accidentare

Sinner s-a răzgândit în privința banilor arabilor: ce a decis italianul, care se recuperează după accidentare Tenis
Marcu Czentye
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Jannik Sinner a luat o hotărâre decisivă cu privire la Six Kings Slam, demonstrativul din Arabia Saudită.

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Jannik SinnerSix Kings SlamTenis ATPaccidentare
Din articol

Inactiv de trei luni și jumătate, în circuitul ATP, italianul Jannik Sinner (25 de ani, 1 ATP) a luat decizia finală cu privire la Six Kings Slam, turneul demonstrativ care l-a îmbogățit cu aproximativ zece milioane de dolari, în ultimii doi ani.

Aflat în recuperare după accidentarea la genunchi, care l-a forțat să rateze US Open, Sinner s-a gândit că ar fi bine să joace în competiția neoficială mutată pentru ultimele zile ale anului.

Sinner joacă pentru banii arabilor, între Crăciun și Revelion

Inițial programată în octombrie, întrecerea demonstrativă a fost amânată cu două luni de organizatori, care se arată încrezători că o vor putea organiza în siguranță, în perioada dintre Crăciun și Revelion.

Anul trecut, Jannik Sinner a câștigat fără înfrângere Six Kings Slam, după o finală câștigată 6-2, 6-4, împotriva lui Carlos Alcaraz.

La capătul finalei, Sinner a primit din partea organizatorilor o rachetă din aur și marele premiu în valoare de șase milioane de dolari.

Jannik Sinner

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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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Italia, „o națiune-monstru” în tenis, în anii 2024 și 2025

Președintele Federației Italiene de Tenis, Angelo Binaghi a făcut o remarcă interesantă despre fizicul lui Jannik Sinner, menționând că nu îl vede rivalizând cu Nadal ori Djokovic la acest capitol.

„Nu e vreun Superman cum e Djokovic sau vreun jucător de mare forță, ca Nadal. E un tenismen care trebuie să continue să își construiască fizicul,” s-a pronunțat pentru TG1, potrivit Tennisworldusa, șeful tenisului din țara care s-a bucurat de numeroase victorii în competițiile internaționale, în ultimul deceniu.

Italia a câștigat Cupa Davis în 2023, 2024 și 2025, iar în Cupa Billie Jean King s-a impus în anii 2024 și 2025.

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