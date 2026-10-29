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Sportiva română Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris (cat. 49 kg), s-a clasat departe de medalii, joi, la Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo (China), la cat. 53 kg.

Locul 6 la smuls, locul 14 la aruncat și locul 7 la total pentru Cambei

Cambei s-a clasat doar pe şase la stilul smuls, cu 91 kg, după ce a ratat ambele tentative la 94 kg. Chinezoaica Haiqin Zhang a cucerit aurul (98 kg), argintul a revenit americancei Miranda Eleanor Ulrey (98 kg), în timp ce bronzul a fost obţinut de filipineza Rosegie Ramos (97 kg).

La aruncat, Cambei a ocupat doar locul 14, cu 109 kg, după ce a ratat prima încercare, la 105 kg. Medalia de aur a fost câştigată de halterofila nord-coreeană So Hyon Kim, cu 123 kg, deşi a evoluat în Grupa valorică B. Argintul a revenit chinezoaicei Zhang, cu 123 kg, aceasta ratând ultima încercare, la 126 kg. Podiumul a fost completat de americanca Ulrey, cu 122 kg.

Cambei a încheiat pe 7 la total, cu 200 kg. Zhang a luat aurul, cu 221 kg, urmată de Ulrey, 220 kg, şi de Kim, 214 kg.

România participă cu cinci sportivi la Mondiale

La Mondialele de anul trecut, de la Foerde (Norvegia), Cambei (cat. 53 kg) a cucerit aurul la smuls (94 kg) şi argint la aruncat şi total (114 kg, respectiv 208 kg), informează Agerpres.

România participă cu cinci sportivi la Mondialele de la Ningbo, trei la feminin şi doi la masculin.