Gata! Știm cine va termina pe locul #1 WTA la finalul anului

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina şi-a asigurat joi poziţia de lider mondial la simplu feminin la finalul anului, după ce a învins-o pe Iulia Putinţeva în optimile de finală ale turneului Pan Pacific Open de la Tokyo.

Victoria cu 6-2, 6-3 obţinută de Rîbakina în meciul cu Putinţeva înseamnă că aceasta nu mai poate fi depăşită în ultimele săptămâni ale unui an excepţional, în care kazaha a câştigat două titluri de Mare Şlem la Australian Open şi US Open.

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La Tokyo, după ce a fost scutită de primul tur, ea a reuşit şase aşi şi 25 de lovituri câştigătoare în meciul împotriva Putinţevei.

În sferturile de finală de la Tokyo, ea o va întâlni pe jucătoarea canadiană Leylah Fernandez – fostă finalistă la US Open, pe care a învins-o cu 6-2, 6-2 în finala turneului de la Ningbo.

Săptămâna trecută, Rîbakina s-a impus la Ningbo Open, cucerind al patrulea său titlu din 2026.