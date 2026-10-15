Se duc și banii arabilor: Djokovic și Alcaraz, afectați într-o ultimă schimbare importantă apărută în sezonul din 2026

Se duc și banii arabilor: Djokovic și Alcaraz, afectați într-o ultimă schimbare importantă apărută în sezonul din 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Novak Djokovic și Carlos Alcaraz nu mai merg în Arabia Saudită, în octombrie, conform obiceiului început în urmă cu doi ani.

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Carlos AlcarazNovak DjokovicSix Kings SlamTenis ATP
Din articol

Six Kings Slam” este o competiție demonstrativă de tenis care a plătit generos participarea celor mai importanți tenismeni, în primele două ediții.

După meciuri urmărite în 2024 și 2025, saudiții au ajuns deja în impas, în ceea ce privește a treia ediție, și au decis amânarea acesteia, în contextul instabilității politice și a nesiguranței din Golful Persic.

Saudiții se tem de războaiele din Orient și amână „Six Kings Slam”

În urmă cu două zile, 14 persoane au decedat, iar 309 au fost rănite, potrivit BBC, rezultat al unui atac terorist asupra Aeroportului din Riad. Rebelii Houthi ar fi fost în spatele evenimentului.

Inițial programată în 21-24 octombrie, a treia ediție de „Six Kings Slam” a fost împinsă pentru perioada 27-30 decembrie, însă nimic nu garantează că nu va exista o altă amânare sau că marii jucători își vor dori să facă deplasarea, având în vedere că organizatorii vor să plaseze competiția în săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou.

Dacă toți participanții vor da curs invitației, atunci „Six Kings Slam” va fi disputat între Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz, De Minaur și Tien, americanul urmând să îl substituie pe Sinner.

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz

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Sinner a câștigat 6 milioane de dolari la „Six Kings Slam 2025”

În octombrie 2025, Jannik Sinner a câștigat o rachetă din aur din partea organizatorilor și nu a mințit pe nimeni referitor la intențiile sale, atunci când participă la „Six Kings Slam.”

Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat Sinner, în urmă cu un an. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici.”

6 milioane de dolari a încasat Sinner pentru parcursul imaculat avut în „Six Kings Slam,” versiunea 2025.

Jannik Sinner

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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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