Se duc și banii arabilor: Djokovic și Alcaraz, afectați într-o ultimă schimbare importantă apărută în sezonul din 2026

„Six Kings Slam” este o competiție demonstrativă de tenis care a plătit generos participarea celor mai importanți tenismeni, în primele două ediții.

După meciuri urmărite în 2024 și 2025, saudiții au ajuns deja în impas, în ceea ce privește a treia ediție, și au decis amânarea acesteia, în contextul instabilității politice și a nesiguranței din Golful Persic.

Saudiții se tem de războaiele din Orient și amână „Six Kings Slam”

În urmă cu două zile, 14 persoane au decedat, iar 309 au fost rănite, potrivit BBC, rezultat al unui atac terorist asupra Aeroportului din Riad. Rebelii Houthi ar fi fost în spatele evenimentului.

Inițial programată în 21-24 octombrie, a treia ediție de „Six Kings Slam” a fost împinsă pentru perioada 27-30 decembrie, însă nimic nu garantează că nu va exista o altă amânare sau că marii jucători își vor dori să facă deplasarea, având în vedere că organizatorii vor să plaseze competiția în săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou.

Dacă toți participanții vor da curs invitației, atunci „Six Kings Slam” va fi disputat între Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz, De Minaur și Tien, americanul urmând să îl substituie pe Sinner.