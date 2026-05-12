Sinner a egalat la Roma seria record a lui Djokovici la turneele Masters 1000

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, s-a calificat marţi în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Roma în faţa compatriotului său Andrea Pellegrino (locul 155), asigurându-şi a 31-a victorie consecutivă la acest nivel, o performanţă obţinută anterior doar de sârbul Novak Djokovic.
Sinner, în vârstă de 24 de ani, a pus capăt seriei impresionante a lui Pellegrino în două seturi (6-2, 6-3) şi într-o oră şi 29 de minute.
Pellegrino, care trecuse de calificări, nu mai câştigase niciodată un meci într-un turneu Masters 1000, cel mai prestigios după turneele de Grand Slam.
Sinner poate doborî recordul lui Djokovici
Dacă se califică în semifinale şi va câştiga al 32-lea meci consecutiv la Masters 1000, Sinner va doborî recordul deţinut de Djokovici de 31 de victorii consecutive la Masters 1000, care a durat din martie până în august 2011, de la meciul său de deschidere de la Indian Wells (SUA) până la înfrângerea finală de la Cincinnati (SUA).
Ultima înfrângere a lui Sinner la Masters 1000 a avut loc pe 5 octombrie 2025, când a fost forţat să se retragă împotriva olandezului Tallon Griekspoor în runda a treia a turneului Masters 1000 de la Shanghai.
De atunci, italianul a câştigat cinci titluri consecutive Masters 1000 (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid anul acesta). Masters 1000 de la Roma este singurul turneu care îi lipseşte din colecţie. Dacă ar câştiga finala de duminică, ar deveni doar al doilea jucător, după Novak Djokovici, care a câştigat toate cele nouă turnee Masters 1000.