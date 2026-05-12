Sinner a egalat la Roma seria record a lui Djokovici la turneele Masters 1000

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, s-a calificat marţi în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Roma în faţa compatriotului său Andrea Pellegrino (locul 155), asigurându-şi a 31-a victorie consecutivă la acest nivel, o performanţă obţinută anterior doar de sârbul Novak Djokovic.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, a pus capăt seriei impresionante a lui Pellegrino în două seturi (6-2, 6-3) şi într-o oră şi 29 de minute.

Pellegrino, care trecuse de calificări, nu mai câştigase niciodată un meci într-un turneu Masters 1000, cel mai prestigios după turneele de Grand Slam.