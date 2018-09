SIMONA HALEP, WUHAN | Suferinta Simonei Halep, pe prima pagina! Reactia presei internationale dupa eliminarea liderului mondial

Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan

Simona Halep a fost eliminata de la turneul de la Wuhan inca din turul al doilea. Simona Halep a ajuns astfel la trei infrangeri consecutive in circuitul WTA.

Simona Halep a fost chinuita de accidentari in meciul cu Dominika Cibulkova si a solicitat interventia medicilor in cateva randuri. Acest lucru a fost observat si de presa internationala care a pus eliminarea liderului mondial pe seama problemelor medicale.



"Cibulkova ii supravietuieste unei Halep suferinde la Wuhan", a scris site-ul WTA, in timp ce tennisworldusa.org a notat: "Dominika Cibulkova o invinge pe suferinda Simona Halep, Karolina Pliskova e out".



"Simona Halep iese inca de la meciul de intrare", a scris si L'Equipe.