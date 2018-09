SIMONA HALEP, WUHAN | Cibulkova, deranjata de cele 4 interventii medicale pentru Simona Halep: "Mi-a fost greu cu toate aceste pauze!"

Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan

Dominika Cibulkova a invins-o in doua seturi pe Simona Halep, 6-0, 7-5, la capatul unui meci marcat de accidentarile Simonei Halep.

Romanca a avut nevoie de 4 interventii ale medicilor pe durata jocului.

"Sunt bucuroasa ca am reusit sa o inving pe Simona. A fost dificil, cu toate aceste pauze."

"A fost un meci greu in setul secund, dar am jucat mai bine pe final. Ne cunoastem foarte bine, iar astazi am reusit sa joc bine si sa merg mai departe", a spus Cibulkova la finalul meciului.