SIMONA HALEP - DOMINIKA CIBULKOVA 0-6, 5-7 | "Simona nu a existat pe teren". CTP, despre infrangerea grea suferita de Halep la Wuhan si adevaratul motiv de ingrijorare

Simona Halep a fost invinsa in turul 2 de la Wuhan de Dominika Cibulkova, scor 0-6, 5-7.

Cristian Tudor Popescu a vorbit la final despre jocul Simonei Halep. El s-a declarat ingrijorat de faptul ca Simona Halep nu a aratat o atitudine psihica potrivita, fiind tradata de lipsa de incredere si convingere.

"Simona a fost in mod clar afectata, atat fizic, cat si psihic. Cele doua sunt legate. A intrat pe teren fara incredere in fizicul ei. A spus ca la antrenament a avut probleme cu spatele, iar acum am vazut ca au aparut probleme si cu coapsa stanga. Din pricina acestei nesigurante, a pierdut primul set in mod absolut clar. A luat 8 puncte cred in tot setul. Practic, nu a existat pe teren!

Nu e un meci relevant pentru Simona. Ea a incercat in setul doi sa ofere totusi ceva. E numarul 1 mondial si au venit fanii sa o vada, chiar si la miezul noptii la Wuhan. A incercat sa faca ceva. A reutit îin setul doi. A ajuns la 4-2, de la 0-2, dar chiar si atunci nu o vedeam ca s-a declansat in ea acea furie, acea adrenalina care sa o duca spre intoarcerea meciului. Nu a reusit sa se mobilizeze, sa se cupleze", a spus CTP pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

"Cel mai mult m-a ingrijorat atitudinea ei psihica. A luptat, dar fara incredere si convingere. Pare ca nu se bazeaza pe fizicul ei. Asta e mai grav decat a avea o intindere sau dureri musculare. E mai grav cand nu ai incredere in corpul tau. Nu stim exact ce o deranjeaza. La un moment dat isi ducea mana la spate, dupa aceea a acuzat probleme la coapsa stanga. A avut momente in care deplasarea a fost aproape de ceea ce stim. Dar nu a reusit sa mentina acest nivel. Probabil e o durere intermitenta, o jena care apare si dispare, dar care erodeaza psihicul. Nu are incredere in picioare, deplasare si explozie", a adaugat el.

CTP spune ca nici macar Darren Cahill nu ar fi putut sa o ajute.

"Nu! Darren nu avea ce sa faca aici. Simona e capabila sa se mobilizeze singura. A facut-o de multe ori. A avut azi o stare de slabiciune si nesiguranta. Poate trece peste, daca depaseste problema fizica si are incredere din nou in corpul ei", a mai spus el.

CTP mai spune ca Simona a avut in fata o adversara care nu iarta.

"Simona a avut in fata o adversara care nu iarta. Poate ca daca nu era Dominika Cibulkova, ci o adversara mai pacifista, Simona poate mai lungea meciul. Poate-l ducea in trei seturi si castiga. Dar Cibulkova este o jucatoare care ataca mereu. Chiar daca are momente de joc mai slabe, cand greseste, ea mentine aceasta atitudine agresiva. E remarcabil ca slovaca a ramas agresiva in fata unei adversare aflate in dificultate, mai ales ca era numarul 1 mondial. Asta te deranjeaza psihic. Nu iti mai vine sa dai atat de tare in adversara. Se intampla chiar si la acest nivel. Cibulkova si-a vazut de jocul ei si rezultatul a fost cel logic", a incheiat el.