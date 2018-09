SIMONA HALEP - DOMINIKA CIBULKOVA 0-6, 5-7 | Simona sta pe loc, adversarele se pot apropia! Clasamentul WTA in timp real dupa infrangerea de la Wuhan

Simona Halep a pierdut in turul 2 de la Wuhan, in fata Dominikai Cibulkova, scor 0-6, 5-7.

Halep a pierdut in turul 2 de la Wuhan, in fata Dominikai Cibulkova, la capatul unui meci in care a solicitat de patru ori interventia medicului.

In urma infrangerii, Simona ramane cu putin peste 8.000 de puncte in clasamentul WTA. Locul 1 nu este amenintat la acest turneu, dar adversarele sale directe, Wozniacki si Kerber au sansa de a se apropia.

In acest moment, Halep are circa 2.400 de puncte peste Wozniacki, iar daneza poate obtine un maxim de 900 la Wuhan, daca va castiga titlul.

Clasamentul WTA actualizat dupa infrangerea Simonei Halep

1. Simona Halep - 8.061 puncte

2. Caroline Wozniacki - 5.610 (calificata in turul 3)

3. Angelique Kerber - 5.345 (calificata in turul 3)

4. Petra Kvitova - 4.635 (calificata in turul 3)

5. Elina Svitolina - 4.555 (eliminata in turul 2)

6. Naomi Osaka - 4.390 (nu a participat la Wuhan)

7. Karoilna Pliskova - 4.345 (eliminata in turul 2)

8. Caroline Garcia - 3.925 (eliminata in turul 2)

9. Sloane Stephens - 3.912 (eliminata in turul 1)

10. Julia Goerges - 3.730 (eliminata in turul 2)