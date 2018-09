Ce inseamna pentru Halep abandonul de la Beijing! Calcule pentru locul 1 WTA: PERICOLUL CRESTE

Simona Halep a abandonat dupa un set la Beijing.

Simona Halep nu a putut face fata accidentarii si a abandonat dupa un set jucat impotriva lui Ons Jabeur la Beijing. Romanca a cerut sa mearga la vestiar dupa ce a reusit sa castige primul sau game din set, revenind pe teren si continuand sa joace. Totusi, dupa ce Jabeur a castigat prima mansa a partidei, Simona a decis sa abandoneze.

Simona Halep avea de aparat puncte importante la Beijing. Anul trecut, ea a ajuns pana in finala, acela fiind si momentul in care a urcat pentru prima data pe locul 1 WTA.

650 de puncte trebuia sa apere Halep la Beijing. Pentru prestatia din acest an, Simona va primi 10 puncte.

Cu toate ca avansul romancei este unul consistent, abandonul din China il poate micsora. Caroline Wozniacki si Angelique Kerber nu au de aparat puncte importante, ele iesind, in 2017, inca din tururile trei, respectiv doi.

Astfel, in cazul in care una dintre ele se impune la Beijing in acest an, se poate apropia in clasament de Simona Halep. Romanca va pierde 640 de puncte, in timp ce castigatoarea va primi 1000 de puncte.

Accidentarea care nu-i da pace Simonei Halep pune in pericol si turneele urmatoare, respectiv Moscova si Turneul Campioanelor, astfel ca romanca poate pierde alte puncte in saptamanile viitoare.

Clasamentul WTA:

1. Simona Halep - 8061 puncte

2. Caroline Wozniacki - 5.506 puncte

3. Angelique Kerber - 5.295 puncte