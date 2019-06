Simona Halep, SENZATII TARI in zilele de vacanta! Aventura pe skijet inainte de revenirea in competitii. VIDEO

Dupa plimbarile prin parc cu trotineta electrica, Simona Halep s-a mutat pe apa cu distractia.

Simona Halep, ocupanta locului 8 in circuitul feminin de tenis, profita la maxim de fiecare moment petrecut acasa, inainte de primele meciuri din sezonul de iarba. Jucatoarea noastra a iesit marti dupa amiaza prin parc cu trotineta electrica, iar miercuri s-a mutat cu distractia pe apa. Fostul lider mondial din WTA a publicat pe contul personal de Instagram Story un videoclip cu ea prinzand viteza pe un skijet.

La doar cateva minute distanta, Simona a publicat si o fotografie pe retelele de socializare in care apare intr-o barca, stand cu spatele. Ea nu a uitat sa se protejeze de razele solare, iar fanii au felicitat-o pentru grija pe care si-o poarta, atat pe teren, cat si in afara lui. In privinta locului, suporterii romancei nu prea au gasit calea de mijloc, asta pentru ca unii o felicitau ca se relaxeaza la Snagov, iar altii pentru ca a ales Sulina. Totusi, Simona a scris la postare ca este fericita sa fie din nou acasa.

Simona Halep, clipe de relaxare inaintea reintoarcerii pe teren

In doar cateva zile, sportiva noastra va pleca spre Marea Britanie, la Eastbourne, acolo unde va evolua in perioada 21-29 iunie. Simona Halep a mai jucat la Eastbourne in 2017, atunci cand a ajuns in sferturile de finala. Dupa Eastbourne, ea va merge direct la Wimbledon (1-14 iulie), cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, acolo unde la editia din 2018 a ajuns pana in turul al treilea. Prin urmare, Simona are de aparat la All England Club 130 de puncte WTA.