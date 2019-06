Chris Evert, socata de eliminarea Simonei Halep la Roland Garros 2019. Ce spunea americanca la inceputul competitiei

Chris Evert a vorbit despre eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros 2019.

La cateva zile de la incheierea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Chris Evert a abordat din nou discutia privind eliminarea campioanei en-titre de la Roland Garros 2019, Simona Halep. Americanca in varsta de 64 de ani, castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, s-a declarat socata de infrangerea pe care Simona Halep a incasat-o in sferturile de finala ale Openului francez.

Fostul lider mondial, Simona Halep, a fost eliminata in mod surprinzator de americanca in varsta de doar 17 ani, Amanda Anisimova, scor 2-6, 4-6, ratand astfel sansa de a-si apara titlul cucerit in 2018, dar si locul din clasament. In urma acestei infrangeri, jucatoarea noastra a cazut pana pe pozitia a 8-a in ierarhia mondiala, iar in urmatoarea perioada are alte puncte de aparat.

Chris Evert, socata de eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros 2019

"Amanda a jucat incredibil impotriva Simonei Halep. Am ramas blocata. Nu mi-a venit sa cred. Sincer, nu ma asteptam ca Simona sa piarda, sa joace atat de pasiv. Sunt naucita de ce s-a intamplat in acel meci. Cred ca apoi emotiile au coplesit-o in meciul urmator, dar Anisimova are un joc incredibil. Are lovituri de backhand si forehand impresionante. Nu a fost deloc intimidata ca a avut-o in fata pe Simona Halep", a spus Evert, la Eurosport.

Evert a fost una dintre expertele care a declarat inaintea inceperii turneului de la Paris ca Simona Halep este favorita la castigarea marelui trofeu. "Ii ofer Simonei un mic avantaj si o consider favorita. Este atat de puternica si nu are atat de multe suisuri si coborasuri precum celelalte jucatoare", spunea Evert in direct la ESPN.