Simona Halep, aparitie surpriza prin Bucuresti. A iesit cu trotineta electrica in parc. VIDEO

Cum s-a relaxat Simona Halep la doar cateva zile dupa revenirea in tara de la Roland Garros.

Simona Halep, fost lider mondial, actuala ocupanta a locului 8 in clasamentul WTA, a fost eliminata de la Roland Garros in sferturile de finala ale competitiei de catre Amanda Anisimova, locul 26 WTA, scor 2-6, 4-6. Jucatoarea noastra era campioana en-titre la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Pentru ca nu a reusit sa-si apere trofeul cucerit la editia precedenta, Simona a cazut in clasament pana pe pozitia a opta.



Simona a revenit de curand in tara si a inceput deja pregatirile pentru restul sezonului. Antrenorul ei, Daniel Dobre, a spus ca principalul obiectiv al romancei este titlul de la Wimbledon: "Obiectivul pentru anul acesta nu a fost apararea trofeului de la Roland Garros, ci turneul de la Wimbledon. A sunat in genul lui Roger Federer". Simona se bucura acum de timpul petrecut acasa. Ea a publicat pe contul personal de Instagram un videoclip in care se plimba prin parc pe o trotineta electrica. Simona a transmis ca este bucuroasa sa incerce ceva distractiv si diferit.

Simona Halep trying out something new & fun ???? pic.twitter.com/McYS5N8C0K — In Halep We Trust (@InHalepWeTrust) June 11, 2019





Ce urmeaza pentru Simona Halep in circuitul feminin de tenis



Simona va pleca peste cateva zile in Marea Britanie, la Eastbourne, acolo unde a primit din partea organizatorilor un wild card. Competitia de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 998,712 de dolari, se va desfasura in perioada 21-29 iunie, chiar inainte de cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, 1-14 iulie. Simona Halep a mai evoluat la Eastbourne in 2017, atunci cand a ajuns in sferturile de finala. Mai apoi, ea va merge direct la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, acolo unde la editia din 2018 a ajuns pana in turul al treilea, fiind acolo eliminata de Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7. Astfel, Simona are de aparat la All England Club 130 de puncte WTA.