Ce nota a primit Simona Halep dupa parcursul de la Roland Garros! Jurnalistii nu au fost convinsi de jocul Serenei Williams: nota 4!

Simona Halep a aflat ce nota a primit dupa parcursul de la Roland Garros 2019.

Jucatoarele care au participat la editia din 2019 de la Roland Garros au primit note din partea jurnalistilor de la publicatia italiana Tennis Circus. Simona Halep, campioana in 2018 la Roland Garros, a primit nota de trecere dupa ce a fost eliminata in sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, in varsta de doar 17 ani. Romanca a primit nota 6 din partea jurnalistilor italieni. Acestia din urma considera ca jucatoarea noastra nu merita o nota mai mare, chiar daca un sfert de finala este totusi un rezultat pozitiv.

"O jucatoare care a ajuns in sferturile de finala la un turneu de Grand Slam nu poate primi o nota negativa, dar in aceasta situatie e greu sa primeasca mai mult de 6. Romanca a ajuns in sferturi ca unica experta dintre celelalte calificate, dupa un turneu inceput cu ceva dificultati, dar peste care parea ca a trecut.

In fata Amandei Anisimova, campioana en-titre s-a pierdut si n-a reusit sa arate experienta in plus. A pierdut in doua seturi, dar putea fi invinsa chiar mai drastic. De asemenea, a irosit o sansa uriasa. Halep cade pe locul 8 in clasamentul WTA inaintea sezonului de iarba, unde n-a fost niciodata stralucita. Din fericire pentru ea, nu va avea multe puncte de aparat in urmatoarele luni", au scris cei de la Tennis Circus.

Notele primite de participantele la Roland Garros 2019

Cum era normal, cea mai mare nota a primit-o campioana, Ashleigh Barty, nota 10, fiind, evident, urmata de Marketa Vondrousova, finalista de anul acesta, cu 9,5. Amanda Anisimova, semifinalista la Openul francez, a primit nota 9 din partea italienilor.

Serena Williams, care a fost eliminata in turul trei de Kenin, a fost notata cu 4, in timp ce ocupanta primului loc in clasamentul WTA, Naomi Osaka, invinsa si ea in turul trei de catre Siniakova, a primit nota 5.5.

Ashleigh Barty: 10

Marketa Vondrousova: 9.5

Amanda Anisimova: 9

Johanna Konta: 8.5

Petra Martic: 7.5

Bolsova Zadoinov: 7

Naomi Osaka: 5.5

Serena Williams: 4