CEHIA - ROMANIA, FED CUP | Halep si Buzarnescu vs detinatoarele trofeului! Istoria intalnirilor directe si componenta echipelor

Echipa de FED Cup a Romaniei are o misiune infernala in Cehia!

Echipa Romaniei de Fed Cup va intalni in primul tur al Grupei Mondiale I campioana en-titre, Cehia. Invingatoarea se va califica in semifinalele Cupei Federatiei, editia 2019. Cele doua reprezentante se vor confrunta pe 9 si 10 februarie la Ostrava, pe Ostravar Arena, cu o capacitate de 12.500 de locuri.

INFORMATII GENERALE

Cehia lui Petr Pala, aflata pe locul 1 in clasamentul Cupei Federatiei, a castigat trofeul Fed Cup de 11 ori (1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018). De partea cealalta, Romania ocupa locul al 8-lea, fara titlu cucerit. Totusi, reprezentanta tricolora are cea mai puternica echipa din istoria noastra in Fed Cup, lucru care ar trebui sa conteze mai mult. Chiar si asa, intalnim, totusi, campioana en-titre, Cehia, care va beneficia de propriul teren.

Suprafata pe care se va juca este hard, iar mingea folosita este Wilson Tour All Court. In semifinale, castigatoarea dintre Romania si Cehia va intalni invingatoarea intalnirii dintre Franta si Belgia. In celelalte intalniri care conteaza pentru semifinale se vor infrunta Germania cu Belarus si Australia cu Statele Unite ale Americii.

COMPONENTA ECHIPELOR

Din partea Romaniei, capitanul nejucator Florin Segarceanu va miza pe Simona Halep (locul 3 WTA – simplu, 383 WTA – dublu), Mihaela Buzarnescu (locul 28 WTA – simplu, 27 WTA – dublu), Irina-Camelia Begu (locul 71 WTA – simplu, 37 WTA – dublu), Ana Bogdan (locul 99 WTA – simplu, 356 WTA – dublu) si Monica Niculescu (locul 100 WTA – simplu, 69 WTA – dublu). Marea absenta a formatiei tricolore este Raluca Olaru, care a fost o prezenta constanta la ultimele intalniri din Fed Cup. Specialista noastra la dublu va lipsi de data aceasta.

De partea cealalta, capitanul nejucator al Cehiei, Petr Pala, se va baza pe Karolina Pliskova (locul 5 WTA – simplu, 214 WTA – dublu), Katerina Siniakova (locul 38 WTA – simplu, 1 WTA – dublu), Marketa Vondrousova (locul 73 WTA – simplu, 99 WTA – dublu) si Barbora Krejcikova (locul 213 WTA – simplu, locul 2 WTA – dublu). Cea mai mare absenta a formatiei gazda este Petra Kvitova, care a acuzat o stare de oboseala dupa un parcurs impresionant la Australian Open (finala pierduta in fata japonezei Naomi Osaka). De asemenea, nici Barbora Strycova sau Lucie Safarova nu vor fi prezente pentru intalnirea cu Romania. Cele doua jucatoare au agatat racheta in cui, cel putin privind echipa de Fed Cup.

CONFRUNTARI DIRECTE INTRE ECHIPE

Romania si Cehia s-au intalnit in Cupa Federatiei de doua ori, in premiera in 1980, si mai apoi in 2016. De fiecare data, cehoaicele s-au dovedit a fi mai bune in final si au obtinut victoria. Ultima data, ele au reusit sa se impuna chiar pe terenul nostru, la Sala Polivalenta din Cluj. Faptul ca vom juca pe terenul lor de aceasta data, poate insemna pentru reprezentantele noastre o motivatie in plus de a infaptui revansa.

Cel mai probabil, Florin Segarceanu va miza in meciurile de simplu pe Simona Halep si Mihaela Buzarnescu, cel mai bine clasate romance in clasamentul WTA de simplu. La dublu, capitanul nejucator are mai multe variante, optiuni care nu pot asigura succesul in ultimul meci al intalnirii, pentru ca cehoaicele sunt in acest moment pe val in proba de dublu. Segarceanu ar putea alege combinatia Irina Begu – Monica Niculescu, echipa care se afla de altfel in semifinale la turneul organizat in Thailanda, la Hua Hin. De asemenea, ar putea apela la dublu si la ajutorul Mihaelei Buzarnescu. Ea este romanca cel mai bine clasata in ierarhia de dublu, pe locul 27 WTA.

De partea cealalta, Petr Pala nu va avea nicio problema in privinta jocului de dublu. Cel mai probabil, va miza pe combinatia Katerina Siniakova (locul 1 WTA – dublu) si Barbora Krejcikova (locul 2 – dublu). La simplu, Karolina Pliskova este fara doar si poate principalul pilon de sustinere al echipei, insa ramane de vazut pe cine va alege pentru a fi racheta numarul 2. Va miza pe Katerina Siniakova la simplu sau o va menaja pentru dublu si o va nominaliza pe Marketa Vondrousova pentru proba de simplu?

CONFRUNTARI DIRECTE INTRE JUCATOARE

Vom avea parte fara indoiala de o intalnire plina de suspans, indiferent cum vor arata echipele la momentul meciurilor. De asemenea, partida dintre Simona Halep si Karolina Pliskova este inevitabila. Va fi cu siguranta un meci de totul sau nimic. Romanca in varsta de 27 de ani nu va uita niciodata meciul pierdut in fata cehoaicei, chiar la Cluj, in fata publicului roman. Atunci, Pliskova se impunea dupa doua ore si 34 de minute de joc, scor 7-6, 4-6, 2-6. Acesta a fost si primul esec al Simonei inregistrat in fata Karolinei Pliskova. Totusi, Simona porneste cu avantajul celor 6 victorii adunate in fata Karolinei. Raman de luat in calcul forma de moment, nivelul de pregatire, rezistenta in meci si in raliuri, dar si energia pe care cele doua jucatoare vor fi capabile sa o ia de la public.

In afara de Pliskova, Simona s-a mai confruntat din echipa Cehiei doar cu Siniakova. Scorul intalnirilor directe este 1-1, ambele partide fiind disputate la turneul organizat la Shenzhen.

Mai apoi, in ceea ce o priveste pe Mihaela, Pliskova are un avantaj clar. Sportiva din Cehia conduce cu 2-0, insa in meciuri disputate pe iarba. Totusi, pentru Miki, acesta va fi primul meci disputat la simplu in Cupa Federatiei, fapt care ar putea sa-i confere un plus de motivatie. Cu celelalte jucatoare ale Cehiei, Mihaela Buzarnescu nu s-a mai intalnit pana in prezent. Pana acum, Miki a evoluat o signura data pentru Romania, anul trecut, la dublu, alaturi de Sorana Cirstea in intalnirea cu Elvetia.

DECLARATII INAINTE DE CONFRUNTARE

Romania, Mihaela Buzarnescu: “Ma bucur ca fizic ma simt foarte bine, ma misc ca si anul trecut si sunt pregatita pentru Fed Cup. Ma asteptam sa fiu convocata, sper ca si in urma rezultatelor avute in trecut, dar ma bucur sa fac parte din echipa si sper din tot sufletul sa ajut cat pot de mult echipa pentru a aduce un rezultat bun saptamana viitoare. Intalnim campioana en-titre, tocmai de aceea vom da totul si vom arata ca nu tinem cont ca sunt niste jucatoare de o mare valoare, le respectam mult, dar noi incercam sa aducem rezultatele pentru tara noastra. Noi suntem o echipa puternica, Simona ne este alaturi, plus celelalte fete si vom incerca sa ne gandim doar la noi si la ce putem face noi pe teren si nu la faptul ca jucam cu numarul 5 sau cu numarul 1, 2 la dublu, pentru ca celelalte sunt in primele 5-6 la dublu. Este un sentiment aparte, nu il simti intotdeauna in turneele individuale pe care le jucam, pentru ca atunci jucam pentru noi si pentru rezultatele noastre, iar acum jucam pentru echipa, pentru tara noastra si incercam sa demonstram ca avem o valoare si ca ne mandrim ca suntem din Romania”.

Romania, Florin Segarceanu: “Am avut putina nesansa la tragerea la sorti, pentru ca jucam impotriva celei mai valoroase si mai titrate natiuni din Fed Cup in ultimul deceniu. Poate ca plecam cu sansa a doua, cum se spune, dar suntem constienti ca in aceste intalniri de Fed Cup se pot intampla multe surprize, mai ales ca presiunea o sa fie mai mare din partea, pentru ca sunt favorite si pentru ca joaca acasa. Daca noi o sa avem, la ora meciului, toate fetele bine pregatite si sanatoase, si la fel si pe Simona, despre care stim ca poate sa invinga la orice ora pe oricine, pe orice suprafata, este clar ca avem o sansa buna”.

Romania, Alina Cercel-Tecsor: “Confruntarile cu echipe campioane sunt mereu palpitante si incarcate de emotii, iar Fed Cup este o competitie in care orice este posibil atunci cand crezi cu adevarat in echipa ta. Romania are acum o echipa puternica, hotarata si determinata sa joace cel mai bun tenis la Ostrava. Indiferent de componenta echipei Cehiei, intalnirea va fi dificila, dar eu cred cu tarie in valoarea fetelor noastre”

Cehia, Karolina Pliskova: “Abia astept sa joc din nou la Fed Cup. Romancele vor veni cu Simona Halep, deci vom avea o mare batalie! Dar la Ostrava este tot timpul o atmosfera minunata, iar ultima data le-am invins pe romance”.