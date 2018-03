Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in sferturi la Indian Wells: "Sper ca in turul urmator sa joc mai bine decat azi!"

Simona Halep s-a calificat in sferturi la Indian Wells.

Simona Halep a trecut de chinezoaica Qiang Wang in doua seturi, scor 7-5, 6-1.



"Eram pregatita, stiam ce trebuie sa fac. M-a invins la antrenamente, stiam ce ma asteapta. E o placere sa joc aici, sper ca in turul urmator sa joc mai bine decat astazi", a declarat Simona Halep la finalul meciului.



Simona Halep va juca in sferturi impotriva croatei Petra Martic. Martic a trecut in doua seturi, scor 6-3, 7-6, de Marketa Vondrousova.