Simona Halep, declarata JUCATOAREA ANULUI 2018 de Sports Illustrated: "O jucatoare de admirat, o campioana pe merit!"

Simona Halep a avut un an extraordinar.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Desi departe de terneul de tenis in ultima vreme din cauza problemelor la spate, Simona Halep este nominalizata pentru titlul de “jucatoarea anului 2018”, iar publicatia americana “Sports Illustrated” a realizat o analiza succinta a sezonului pe care sportiva noastra l-a reusit.

In conceptia americanilor, Simona Halep este fara doar si poate cea mai valoroasa jucatoare a anului 2018. "Ultimele rezultate ar spune Osaka. Dar Halep e numarul 1 pentru un motiv. A pierdut finala in Australian Open inainte de a castiga in sfarsit primul ei Grand Slam la Paris. A jucat bine pe toata durata anului. Nu are armele necesare pentru a invinge cu lovituri puternice - si da, are un obicei regretabil de a-si pune singura bete in roate - din cauza caruia sufera infrangeri dureroase. Dar e o jucatoare de admirat, o campioana pe merit si MVP-ul sezonului 2018", scriu jurnalistii americani.

Simona se va lupta pentru acest titlu cu nume importante precum Angelique Kerber, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki sau Petra Kvitova. Anul trecut, Garbine Muguruza a fost desemnata jucatoarea anului. Castigatoarea din acest an va fi anuntata pe 19 octombrie.