Simona Halep devine MOGUL imobiliar! Ce afacere de milioane pregateste in Bucuresti! 

Simona Halep investeste masiv in imobiliare.

Chiar daca in aceste zile se ocupa de recuperarea fizica in vederea turneelor de la Moscova si Singapore, Simona Halep se concentreaza si pe afaceri.

Cu un castig de aproximativ 27 de milioane de dolari doar din tenis, romanca de pe primul loc WTA are planuri marete pe piata imobiliarelor din Romania.

Potrivit Telekomsport.ro, Simona a decis, de curand, impreuna cu familia ei, sa investeasca o buna parte din castiguri in zona imobiliarelor. Dupa ce a achizitionat hoteluri in Brasov si in zona de nord a statiunii Mamaia, Simona a investit de curand intr-o locuinta proprie intr-una dintre cele mai scumpe zone din Romania, iar planurile constantencei nu se opresc aici.

Recent, Simona a achizitionat un teren in Bucuresti pe care intentioneaza sa ridice un bloc de locuinte. “Investitiile in zona imobiliarelor sunt cele mai rentabile, iar de acest lucru s-a convins si Simona. Probabil ca este o zona in care va investi destul de mult si de acum inainte”, a precizat sursa Telekomsport.ro.