Simona Halep, mesaj special pentru romani din vacanta din Grecia! "Nu voi uita asta niciodata" VIDEO

Totusi, chiar daca se afla departe de casa, Simona nu a uitat de cei de acasa si a publicat pe Twitter un rezumat video al festivitatii care a fost organizata pe National Arena in cinstea victoriei sale de la Wimbledon.

Halep le-a multumit inca o data romanilor care au asteptat-o cu bratele deschise sa o vada cu trofeul de la Wimbledon.

"Multumesc mult tuturor celor care au participat la aceasta sarbatorire de vis! Nu voi uita niciodata", a scris Simona Halep.

Thanks to each and every one of you for making this celebration unforgettable! ❤????????@Wimbledon pic.twitter.com/523byBIy7a