FOTO | "Am nevoie de 500 de dolari"! INCREDIBIL! Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart. Ce mesaje au postate hackerii

Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart.

Simona Halep se recupereaza dupa Wimbledon si se afla in vacanta in Romania. Aseara, hackerii i-au spart contul de Instagram si au publicat diverse mesaje.

"Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari. Sunt dispusa sa platesc 1500 de dolari pana in weekend. Am un cont pe Zelle. Aplicatia Venmo nu merge dintr-un anumit motiv. Va rog, nu ma intrebati daca primesc bani prin Venmo. Este atat de rusinos", au fost mesajele aparute pe contul Simonei Halep, care ulterior au fost sterse.

Dupa ce postarile respective au fost sterse, hackerii au mai postat un mesaj care te incuraja sa participi la un concurs imaginar.