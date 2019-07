Simona Halep, aproape de cea mai importanta distinctie din tenis! Romanca a impresionat o legenda a acestui sport

Simona Halep a uimit o lume intreaga dupa finala perfecta de la Wimbledon.

Simona Halep a castigat deja doua turnee de Grand Slam in cariera si este propusa pentru cea mai importanta distinctie din tenisul mondial.

Halep a cucerit trofeul de la Roland Garros in 2018 si s-a impus la Wimbledon in acest an, astfel ca a convins-o pe fosta mare jucatoare Tracy Austin, care considera ca romanca merita un loc in International Tennis Hall of Fame.

"Simona si-a castigat locul in Hall of Fame-ul tenisului. Are deja doua turnee de Grand Slam, a fost pe locul 1 in clasamentul WTA. Chiar merita sa primeasca aceasta distinctie dupa ce se va retrage din activitate", a spus Tracy Austin la Tennis Channel.

In International Tennis Hall of Fame sunt inclusi jucatorii care au marcat istoria tenisului mondial. Dintre romani doar Ion Tiriac (din 2013) si Ilie Nastase (din 1991) se regasesc in acest club select.

Performante fabuloase pentru Simona Halep

Simona Halep a castigat pana acum Roland Garros, in 2018, dupa ce a invins-o in finala pe Sloane Stephens, scor 3-6 6-4 6-1.

Ea si-a adaugat in palmares al doilea titlu de Grand Slam al carierei luna aceasta, la Wimbledon, dupa o finala perfecta in fata Serenei Williams, incheiata in doar 55 de minute de joc, scor 6-2 6-2.

Mai mult, Simona Halep a reusit sa adune pana in acest moment 64 de saptamani in fotoliul de lider mondial, fiind pe locul 10 intr-un clasament all-time la acest capitol. Ea are 48 de saptamani consecutive pe primul loc WTA, locul 17 intr-un clasament all-time.