Simona Halep, o noua provocare uriasa in SUA! Cate puncte are de aparat inainte de US Open

Simona Halep a castigat Wimbledon, iar acum se intoarce in SUA, acolo unde a avut rezultate bune anul trecut.

Simona Halep e intr-o scurta vacanta in Grecia alaturi de noul ei iubit, insa in scurt timp va pleca in America, pentru Rogers Cup de la Toronto, turneu pe care l-a castigat anul trecut.

Simona Halep a jucat si finala la Cincinnati, astfel ca va avea multe puncte de aparat. Batalia in fruntea ierarhiei mondiale e stransa, astfel ca orice punct este important inaintea finalului de an.

Pentru Simona Halep urmeaza Rogers Cup, Cincinnati si US Open, dupa care probabil doua turnee in China si Turneul Campioanelor de la Shenzen. Obiectivul declarat al romancei in acest final de sezon este recuperarea locului 1 in clasamentul WTA.

Vestea "buna" pentru Simona Halep este ca anul trecut a fost eliminata in primul tur la US Open si nu are puncte de aparat. Naomi Osaka a castigat trofel si risca sa piarda puncte importante daca nu ajunge din nou in finala.



Cate puncte are de aparat Simona Halep inainte de US Open



1. Halep (4): 1485

2. Bertens (5): 1090

3. Sabalenka (10): 926

4. Stephens (8): 720

5. Kvitova (6): 555

6. Svitolina (7): 540

7. Barty (1): 455

8. Pliskova (3): 121

9. Serena (9): 61

10. Osaka (2): 32



Clasamentul WTA

1 Ashleigh Barty 6605

2 Naomi Osaka 6257

3 Karolina Pliskova 6055

4 Simona Halep 5933

5 Kiki Bertens 5130

6 Petra Kvitova 4785

7 Elina Svitolina 4638

8 Sloane Stephens 3802

9 Serena Williams 3411

10 Aryna Sabalenka 3365



Rezultate obtinute anul trecut de Simona Halep in America

Rogers Cup - victorie in finala cu Sloane Stephens 7–6(8–6), 3–6, 6–4

Cincinnati Open - finala pierduta cu Kiki Bertens 6–2, 6–7(6–8), 2–6

New Haven - s-a retras inaintea meciului cu Camila Giorgi din primulo tur

US Open - infrangere in primul tur cu Kaia Kanepi 2-6; 4-6

Simona Halep intra in turul doi de la Rogers Cup, turneu programat intre 4 si 11 august.