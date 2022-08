Marele Pelé nu i-a purtat noroc conaționalei Beatriz Haddad Maia! Adversara învinsă de Simona Halep a stabilit „recordul oboselii” în tenis

Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 16 WTA) a rescris istoria tenisului brazilian feminin. Jucătoarea născută la Sao Paulo a devenit prima tenismenă din Brazilia calificată în finala unui turneu de categorie WTA 1000.

Pentru a onora ocazia, fotbalistul-emblemă al Braziliei, Pele a ținut să îi transmită lui Beatriz un mesaj, cu câteva ore înaintea începerii finalei cu Simona Halep.

„Ce bine e să îi vezi pe brazilieni cucerind noi teritorii în sportul mondial.Vreau să o felicit pe Bia pentru calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Toronto, dar, mai presus de asta, pentru călătoria frumoasă pe care a parcurs-o până în prezent. Voi ține cu tine astăzi,” i-a transmis fostul fotbalist legendar, Pele conaționalei Beatriz Haddad Maia, înaintea derulării ultimului act al competiției din Canada.

Mesajul nu i-a purtat noroc lui Beatriz Haddad Maia, care a sfârșit învinsă de Simona Halep, scor 6-3, 2-6, 6-3, după 2 ore și 18 minute de joc.

Brazilian soccer legend PELÉ on Bia's rise ????????

"How good is it to see Brazilians conquering more and more in the sport. I want to congratulate Bia for reaching the Toronto WTA 1000 final, but above that, for the beautiful journey so far. I'll be rooting for you today." pic.twitter.com/8Bb8hnOGTW