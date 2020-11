HOT | Caroline Wozniacki, Maria Sharapova si Julia Goerges: tenisul feminin pierde in 2020 trei dintre cele mai sexy jucatoare all-time

Maria Sharapova si Caroline Wozniacki sunt cele mai faimoase jucatoare de tenis care s-au retras in 2020.

Anul 2020 in WTA se va incheia cu Ashleigh Barty ca ocupanta a primei pozitie a clasamentului mondial, secondata de Simona Halep, la circa 1500 de puncte in spatele jucatoarei din Australia.

Mai putin fericit pentru tenisul feminin este ca a pierdut in cursul acestui sezon trei dintre cele mai atractive jucatoare, anume Caroline Wozniacki, Maria Sharapova si Julia Goerges.

Din pacate pentru circuitul WTA, Maria Sharapova (33 de ani) si Caroline Wozniacki (30 de ani) nu s-au retras doar din proprie vointa, fiind de asemenea fortate sa ia aceste decizii din cauza problemelor la umar, respectiv tendinitei de care sufera.

In schimb, Julia Goerges a relatat ca a luat hotararea de a se retrage pentru ca simte ca a reusit suficient de multe lucruri in cariera sa de jucatoare profesionista, pe care initial isi dorea sa o incheie la 30 de ani, conform spuselor tenismenei germane in varsta de 32 de ani.