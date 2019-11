Urmarim si comentam impreuna SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA pe www.sport.ro si pagina de Facebook Sport.ro.

Simona Halep - Karolina Pliskova, nu mai devreme de ora 14:00, este meciul supravieturii pentru Halep la Turneul Campioanelor.



Simona Halep - Karolina Pliskova este ultima confruntare a sportivei noastre in Grupa Violet. Halep a castigat meciul cu Bianca Andreescu, scor 3-6, 7-6, 6-3 si a pierdut partida cu Elina Svitolona, scor 5-7, 3-6.

Simona Halep are nevoie de victorie in meciul cu Karolina Pliskova pentru a se califica in semifinale. Elina Svitolina este deja calificata si va juca impotriva Belindei Bencic. Si Halep isi stie urmatoarea adversara: daca va trece de Pliskova, Simona se va duela in semifinale cu Ashleigh Barty.



SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA | Declaratii inainte de meci



Simona Halep nu s-a descurcat prea bine la Turneul Campioanelor in ultimii ani. De fapt, Haleo nu a trecut niciodata de faza grupelor in ultimii 4 ani. In 2014 a jucat finala, meci pe care l-a pierdut contra Serenei Williams.

"O sa ma focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc si voi sti ce este de facut pentru a castiga. Vreau neaparat sa inving, obiectivul principal este calificarea in semifinale. Am deja 4 ani fara sa ies din grupe. Dar vom vedea. Am sperante ca ma voi recupera, in acest moment sunt putin obosita si am sperante ca voi juca mai bine decat azi", a declarat Simona Halep.

Karolina Pliskova, pe de alta parte, a afisat o atitudine usor sfidatoare la adresa romancei.

"Nu am vazut finala de la Wimbledon! Nu am avut nicio reactie dupa ce a castigat acolo. Imi place de ea, dar mi-e indiferent daca castiga sau pierde, nu e treaba mea", a declarat Pliskova.



SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA | Intalniri directe



Atitudinea Pliskovei ar putea fi cauzata si de palmaresul direct in fata lui Halep.

Simona coduce cu 7-3 la meciuri directe. In acest an, cele doua sportive s-au intalnit de doua ori si si-au impartit victoriile: Pliskova a castigat in semifinale la Miami, in doua seturi, in timp ce Halep si-a luat revansa in FedCup si a castigat in trei seturi.