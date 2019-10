Halep, MIZA DUBLA in meciul cu Pliskova! Ce poate obtine romanca, dincolo de calificarea in semifinale la Turneul Campioanelor

Din articol Simona Halep poate urca pe 3 in clasamentul WTA

Simona Halep va lupta vineri, dupa ora 14:00, cu Karolina Pliskova pentru un loc in semifinalele Turneului Campioanelor!

Simona Halep are o victorie si un esec in Grupa Violet a Turneului Campioanelor, iar rezultatul din ultima partida din aceasta grupa va decide soarta romancei la ultima competitie a anului.

Simona Halep e obligata sa o invinga pe Pliskova pentru a ajunge in semifinale.

Dincolo de sansa de a fi mai aproape de trofeu, victoria cu Pliskova are si o alta miza pentru Halep.

Simona Halep poate urca pe 3 in clasamentul WTA

Daca trece de Pliskova, Halep va acumula 5587 de puncte WTA, ceea ce ar conduce-o pe pozitia a 3-a in clasament. Naomi Osaka ocupa in acest moment locul 3, cu 5496 de puncte si s-a retras de la Turneul Campioanelor.

Halep poate urca pana pe 2 in clasament, in cazul in care ajunge in finala la Shenzhen. In acest caz, ar strange 5916 puncte si ar depasi-o si pe Karolina Pliskova.