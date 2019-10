Simona Halep, declaratie RAZBOINICA inainte de meciul decisiv cu Pliskova! "Vreau asta neaparat! E obiectivul meu!"

Simona Halep si Karolina Pliskova vor incheia lista meciurilor din faza grupelor a Turneului Campioanelor de la Shenzhen.

Meciul decisiv pentru stabilirea locului secund din Grupa Violet va avea loc vineri, 1 noiembrie, nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei.

Halep si Pliskova s-au mai intalnit de 10 ori pana in prezent, romanca impunandu-se in 70% dintre confruntari.

Simona Halep: „Stiu ce am de facut pentru a castiga. Vreau neaparat sa ma calific in semifinale”

„O sa ma focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc si voi sti ce este de facut pentru a castiga. Vreau neaparat sa inving, obiectivul principal este calificarea in semifinale. Am deja 4 ani fara sa ies din grupe. Dar vom vedea. Am sperante ca ma voi recupera, in acest moment sunt putin obosita, si am sperante ca voi juca mai bine decat azi,” a spus Simona Halep inaintea partidei determinante cu Pliskova.

Karolina Pliskova: „Tenisul cu Simona Halep e intotdeauna superb de privit”

„Ar trebui sa fie un meci incredibil. Sunt sigura ca va fi o partida foarte buna pentru ca ea reuseste sa puna multe mingi inapoi. Consider ca tenisul cu ea e intotdeauna superb de privit. Bineinteles, pentru mine va fi mai greu, pentru ca vor fi foarte multe raliuri lungi", au fost cuvintele encomiastice ale Karolinei Pliskova la adresa jucatoarei din Romania.

Simona Halep a pierdut ultimul meci jucat contra Karolinei Pliskova

Halep a fost invinsa la ultima intalnire directa a sa cu Pliskova. Se intampla in acest an in semifinalele competitiei WTA de la Miami, cand Pliskova se impunea in minimum de seturi, scor 7-5, 6-1.

SIMONA HALEP vs. KAROLINA PLISKOVA se joaca vineri, 1 noiembrie, nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.