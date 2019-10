Simona Halep si-a aflat posibila adversara din semifinale la Turneul Campioanelor! Da peste ea daca trece de Pliskova: e 3-1 la intalniri directe

Se stiu trei dintre semifinalistele de la Turneul Campioanelor!

Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va infrunta in semifinalele Turneului Campioanelor, faza competitionala in care se va califica daca o va invinge pe Karolina Pliskova.

Daca ajunge in ultimele patru, Halep va juca impotriva liderului WTA, Ashleigh Barty, cu care are un palmares pozitiv, scor 3-1 la meciurile directe.

Simona Halep, palmares pozitiv atat cu Pliskova, cat si cu Barty

Halep si Barty s-au duelat de patru ori, doua confruntari avand loc in 2018 iar ultimele doua, in acest an.

La Montreal si Cincinnati, Simona a invins-o pe Ashleigh, scor 6-4, 6-1, respectiv 7-5, 6-4.

In acest an, Barty a trecut de Halep cu un dublu 6-4, iar ultima partida a fost si cea mai echilibrata, Simona impunandu-se cu un dublu 7-5 pe zgura de la Madrid.

Ashleigh Barty a castigat in acest an primul sau titlu de mare slem, la Roland Garros.