În ultimele zile, de la FCSB au plecat Marius Ștefănescu (vândut la Konyaspor pentru 300.000 de euro), Ovidiu Perianu (contract reziliat, așteptat la CFR Cluj), Alexandru Băluță (contract reziliat, ofertat din Cipru) și Andrei Gheorghiță (împrumutat la Universitatea Cluj).



FCSB închide lista pentru Superliga. Joyskim Dawa, ultimul jucător intrat

Pe listele UEFA și LPF ale lui FCSB a revenit Malcom Edjouma. În schimb, Jordan Gele rămâne în continuare în afara lotului și nu mai intră în planurile campioanei.



Gigi Becali anunță că FCSB mai are acum un loc liber pentru lista LPF, însă acesta va fi ocupat de Joyskim Dawa. Fundașul camerunez, accidentat grav în primăvară, a fost inițial scos din lot din cauza perioadei lungi de indisponibilitate.



"Mi se pare că Gele este în continuare la noi, dar nu e problemă, el nu are salariu mare, are 10.000. Dar mi se mare că și el a plecat, că am scăpat și de el, nici nu știu.



De Perianu am scăpat, s-a dus la CFR. De Gheorghiță nu am scăpat, ci l-am dat împrumut. Nu scap de Gheorghiță. De fapt, nu scapă el de mine! E împrumutat la U Cluj.



Gata, s-a terminat. Mai am un loc liber pe listă la ora asta, dar va fi Dawa", a spus Becali, la Digisport.

Gigi Becali i-a oferit 200.000 de euro lui Alexandru Băluță pentru rezilierea contractului cu FCSB



Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB în cursul zilei de vineri. Gigi Becali dezvăluie că fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa sau Conference League.

În total, 200.000 de euro pentru Băluță, sumă care poate fi confirmată joi, în cazul în care FCSB elimină Drita, după 3-2 în tur.



Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță este acum aproape de un transfer la o echipă din Cipru.



"I-am dat 50.000 lui Băluță. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, Europa sau Conference League, o să mai primească încă 150.000. Deci 200.000. El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro, cu totul, inclusiv prime.



Băluță e băiat bun, dar îl învăța impresarul. Îmi cerea 300.000 de euro prima dată. Pe urmă a cerut 270.000. I-am zis că 200.000 primește. Eu știam că el are ofertă în Cipru, aveam informații. El vorbea de omenie, dar cum să iei bani degeaba de la mine, dar și salariu de la echipa la care mergi?", a spus Gigi Becali.