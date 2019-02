SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA | Reactia ucrainiencei dupa victoria Simonei! Svitolina conduce cu 4-1 in meciurile directe

Simona Halep se va duela cu Elina Svitolina pentru un loc in finala de la Doha.

Simona Halep, locul 2 mondial de saptamana viitoare, se va duela cu Elina Svitolina pentru un loc in finala turneului de la Doha, dotat cu premii de peste 900.000 dolari! Svitolina are 4-1 cu Halep in meciurile directe.

"Am avut partide foarte disputate in trecut, mereu au fost meciuri fizice, asa ca trebuie sa fiu pregatita pentru asta. Cu siguranta va fi o semifinala frumoasa, abia astept astfel de meciuri pentru a-mi imbunatati jocul si pentru a evolua mai bine", a spus Elina Svitolina, citata de Digi.

Simona Halep - Elina Svitolina, vineri, 15:30



Simona Halep se va intalni vineri, dupa amiaza, cu Elina Svitolina. Meciul din semifinalele turneului de la Doha, dotat cu premii in valoare de 916.131 euro, se va disputa incepand cu ora 15:30!

In cealalta semifinala de la Doha vor juca Angelique Kerber si invingatoarea din sfertul Kiki Bertens - Elise Mertens.

Finala turneului de la Doha va avea loc sambata.

In 2018, Petra Kvitova s-a impus la Doha, in timp ce Simona Halep s-a retras inaintea semifinalei cu Muguruza din cauza unei accidentari.

Simona Halep - Elina Svitolina H2H



Simona Halep si Elina Svitolina s-au intalnit de 5 ori pana acum. Ucrainianca s-a impus de 4 ori, in timp ce Halep a castigat o singura data.

Simona a invins-o pe Svitolina in 2017, la Roland Garros. In schimb, ea a pierdut la Roma, de doua ori, la Turneul Campioanelor si la Rogers Cup.