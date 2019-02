SIMONA HALEP - JULIA GOERGES | Momentul in care Halep a ridicat sala in picioare! Punct senzational castigat de Simona in primul set: VIDEO

Simona Halep se lupta de la aceasta ora cu Julia Goerges pentru calificarea in semifinalele de la Doha (LIVE AICI).

Simona Halep joaca impotriva nemtoaicei Julia Goerges, locul 16 WTA, in sferturile de la Doha. Miza este calificarea in semifinale, acolo unde Elina Svitolina o asteapta pe invingatoarea dintre Halep si Goerges.

Simona Halep a inceput ca din tun meciul cu Goerges si a condus cu 4-0, dar nemtoaica a revenit si a facut la un moment dat 6-5.

Primul set a consemnat si cea mai frumoasa lovitura a meciului, trimisa de Simona Halep si aplaudata in picioare de spectatori.

Cine e Julia Georges

Simona Halep joaca azi de la ora 17.30 cu Julia Georges din Germania, locul 16 WTA in acest moment. Aceastaa a trecut de Ajla Tomljanovic (6-2, 6-2) si de Alison Riske (6-1, 6-7, 6-4) pana acum la Doha si are o victorie in palmares contra Simonei Halep, in 2009 insa. De atunci, Simona a reusit doua victorii impotriva nemtoaicei. Cele douua nu s-au mai intalnit de trei ani, de la Miami, in 2016.

In meciul cu Riske, Georges a stat pe teren doua ore si jumatate si a ratat sase mingi de meci!

Cele doua nu s-au mai intalnit de trei ani. "Nu am mai jucat de mult timp cu ea si nu stiu exact la ce sa ma astept, dar stiu ca are serviciu foarte bun si forehand bun, dar am sansa mea si o sa dau totul", a spus Halep inaintea partidei.



Halep: Nu ma intereseaza clasamentul WTA



Imediat dupa victoria cu Lesia Tsurenko, Simona Halep a fost intrebata de micul salt din clasament, insa a spus ca nu este un subiect care o intereseaza. "Nu mai conteaza acum clasamentul. Vreau doar sa castig fiecare meci in parte. Intru pe teren ca sa dau totul si sa fiu cat de buna pot fi. Aucm sunt pe doi si voi lupta ca sa fiu din nou numarul 1. Tot ce vreau este sa intru pe teren si sa ma bucur de tenis", a spus Halep.

Halep, despre Julia Georges: Serveste foarte bine



Simona Halep stie la ce sa se astepte din partea adversarei de azi. "E greu sa spun acum ce am de facut. Stiu ca serveste foarte bine, loveste bine cu forehand. O sa vad, dar trebuie sa am incredere deoarece ma simt bine pe teren. Ma simt bine, asa ca am o sansa si o sa lupt pentru ea. E un meci greu, iar daca o sa castig o sa urmeze inca unul la fel. Ma bucur de faptul ca ma simt bine si ca pot sa joc un tenis bun. Azi a fost o zi buna, ma simt fericita", a spus Simona Halep la conferinta.