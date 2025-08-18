După meci, fostul internațional Ilie Dumitrescu a venit cu o explicație surprinzătoare pentru eșecul constănțenilor, considerând că eliminarea lui Iulian Cristea a încurcat, de fapt, echipa lui Hagi.



"Mister" a analizat jocul și a subliniat că organizarea defensivă a clujenilor, forțată de împrejurări, a blocat complet planul ofensiv al gazdelor, care nu au mai găsit spații în spatele apărării adverse.



"Chipciu l-a blocat, Tănasă a fost absent"



Ilie Dumitrescu a lăudat prestația unor jucători de la "U" și a criticat evoluțiile șterse ale unor fotbaliști de la Farul, remarcând în special duelul dintre Alexandru Chipciu și Răzvan Tănasă.



"Chipciu a făcut un meci foarte bun. L-a blocat pe Tănasă, care a fost cel mai bun jucător de la Farul în acest start de sezon, dar astazi a fost absent. Lent, Radaslavescu. Un singur șut. A intrat bine Cojocaru. Lukic a făcut un meci foarte bun.



Cred că Farul ar fi avut un meci mai ușor dacă se juca 11 contra 11. Pentru că așa cei de la Cluj au stat grupați și n-au mai putut cei de la Farul să joace în profunzime", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.



Victoria clujenilor a fost adusă de golul marcat de Dino Mikanovic în minutul 4. Doar șase minute mai târziu, Iulian Cristea a fost eliminat pentru un fault în postură de ultim apărător, lăsându-și echipa în zece oameni pentru mai bine de 80 de minute.

