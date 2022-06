Evenimentul va fi comentat pe Pro Arena de Mihai Mironică și Marius Chican, vineri, de la 20:00.

Organizatorii au pregătit mai multe surprize, însă doar Horia Tecău știe desfășurătorul evenimentului. Pentru că sunt invitate mai multe nume mari din sportul alb, gala de vineri seara va conține mai multe capitole interesante pentru public, dar și elemente surpriză.

Fost lider WTA, Simona Halep, bună prietenă cu Horia Tecău, va juca în această seară, la BT Arena, însă nu știe deocamdată dacă doar va face dublu sau va juca și împotriva căpitanului nejucător al echipei tricolore de Fed Cup.

Simona Halep: "Nu sunt eu expertă în dublu"

"Cum ar fi dacă ai deveni ultima adversară pentru Horia?", a fost întrebată Simona, în cadrul conferinței, de jurnalistul Pro TV, Constantin Toma.

"E o onoare, mă bucur că am avut șansa să joc în turnee oficiale cu Horia, a fost o experiență deosebită. A fost singurul meu partener de dublu-mixt, sper că s-a bucurat și el de acel moment, nu sunt eu expertă in dublu, dar am avut câteva victorii.

Va fi un eveniment extraordinar cu siguranță. Sunt emoționată că sunt aici, pentru că eu am tot timpul emoții. Am mai trăit astfel de evenimente aici, la Cluj-Napoca, și a fost mereu totul superb", a declarat dubla campioană de Grand Slam, în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfășurat vineri după-amiază, la Cluj-Napoca.

Horia Tecău și emoțiile

"Sunt emoții, e un moment special pentru mine. Am fost să văd terenul, sunt la curent cu scenariul evenimentului, mai puțin cu elementele surpriză. Am emoții doar când mă gândesc, e un moment special, o să trăiesc cu drag aceste emoții alături de toată sala", a precizat Horia Tecău.

Horia și Simona Halep sunt născuți în Constanța și au făcut primii pași în sportul alb pe terenurile din Constanța și din Mamaia.

