Fotbalul feminin, peste cel masculin. "Vrem să ajungem cât mai departe în Champions League și ne jucăm șansa să mergem la Mondial"

Ioana Bortan (33 ani) a fost om de bază la "U" Olimpia Cluj, echipa care a cucerit titlul de campioană în Liga 1 Feminin și Cupa României ]n acest sezon. Mijlocașa centrală, una dintre cele mai apreciate fotbaliste din România, se gândește acum la participarea în cupele europene cu echipa de club și la șansele matematice pe care naționala feminină le are pentru a ajunge la CM 2023. Accidentată la gleznă în filnala Cupei, 6-2 cu Heniu Prundu Bârgăului, ea speră să se refacă cât mai repede și să ajute cele două echipe să facă performanță.

Bortan a practicat gimnastica și atletismul, s-a apucat de fotbal la 20 de ani și a jucat la Clujana Cluj (2008-2010), Olimpia Cluj / "U" Olimpia Cluj (2010-2020, 2021-2022) și Kuopion Palloseura (2020 / Finlanda). Este licenţiată în Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, are un master în "Antrenament şi performanţă sportivă" și a fost antrenoare la echipa clujeană și la reprezentativele feminine U15 și U19, în același timp în care evolua la Olimpia și la echipa națională. În acest moment, în paralel cu fotbalul performanță, ea lucrează în departamentul de comunicare al unei companii IT.

Campioana va intra în turul 1 al Champions League, unde va juca într-o grupă cu semifinale și finală (18 și 21 august), apoi mai are de trecut de turul secund (20-21 și 28-29 septembrie), eliminatoriu și în două manșe, înainte de a ajunge în grupele principale ale Champions League.

De asemenea, echipa națională feminină mai are șanse matematice de a ajunge la CM 2023, competiție găzduită de Australia și Noua Zeelandă. "Tricolorele" ocupă locul al treilea în Grupa G, cu 13 puncte, după Italia (21p, 8m) și Elveția (19p, 8m). Echipa antrenată de Cristi Dulca mai are de jucat restanța cu Moldova (24 iunie, deplasare), dar și partidele cu Lituania (2 sepetembrie, deplasare) și Italia (6 septembrie, deplasare), în timp ce elvețiencele mai au de jucat cu Croația (2 septembrie, deplasare) și Moldova (6 septembrie, acasă). Cele mai bune trei locuri secunde din cele nouă grupe de calificare așteaptă câștigătoarele celor trei meciuri dintre ocupantele locurillor patru-nouă din acest clasament, iar cele trei învingătoare din turul secund al play-off-ului merg la CM 2023.

"Cu un ochi plâng și cu unul râd, am câștigat finala Cupei României, dar sunt puțin supărată pentru accidentare. La vârsta mea e mai dificil cu accidentările grave. Din fericire, a fost vorba doar de o leziune, pentru care trebuie să iau o pauză de șapte zile și să fac tratament. A fost un sezon care s-a încheiat cu bine, pentru că am câștigat campionatul și Cupa României. În momentele importante, am demonstrat cine suntem, deși am avut destul de multe meciuri în care ne-am făcut singure probleme.

Eu am pierdut șirul trofeelor. Am unul în Finlanda, am vreo opt Cupe și vreo 12 titluri cu Olimpia și Clujana. Am pus bine medaliile, sunt acasă, le păstrez pentru copiii mei, ca să vadă ce a realizat mama lor în fotbal. Ne-am îndeplinit obiectivele pe plan intern, acum vrem să ajungem cât mai departe în Champions League, să avem o campanie europeană cât mai lungă.

Sunt convocată la națională. Mai avem trei meciuri din preliminarii, cu Moldova, Lituania și Italia. Nu cred că va fi vreo problemă cu starea mea de sănătate, așa că voi putea ajuta echipa din teren. Mai avem șanse matematice de a ajunge la CM 2023. Din păcate, se califică direct doar primul loc și locul al doilea merge la baraj. La fel ca și la echipa de club, și la națională noi dăm tot ce putem și tot ce avem mai bun. Nu abandonăm lupta, atâta timp cât mai avem șanse matematice să ajungem la Mondial.

Am fost o bucată de timp antrenoare secundă, dar mi-am dorit foarte mult să joc. Nu se împacă deloc, dacă vrei să faci ambele activități la capacitate maximă. Nu cred că este mai greu pe marginea terenul, decât în teren. Sunt două activități diferite. Dar eu m-am apucat de fotbal din plăcere, din dorința de a fi pe teren, așa că nu vreau neapărat să antrenez, în acest moment. Am simțit că mai pot juca, că mă țin plămânii și picioarele, și am decis deocamdată să mă concentrez de cariera de jucătoare. Nu îmi fac planuri, îmi doresc la un moment dat familie, o să vedem ce va fi la anul sau peste doi ani", a declarat Ioana Bortan pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea