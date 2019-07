Simona Halep, decizie de ULTIMA ORA! La ce turneu va participa: "Sunt fericita sa ma intorc!" 

Simona Halep a fost decorata de Klaus Iohannis la Cotroceni, iar apoi va pleca spre America, acolo unde incepe drumul spre US Open. Castigatoarea de la Wimbledon participa la Rogers Cup de la Toronto intre 4 si 11 august, apoi e inscrisa la Cincinnati, dupa care incepe US Open.



Cu Turneul Campioanelor organizat anul acesta la Shenzen, Simona Halep s-a inscris la turneul de la Wuhan, programat intre 22 si 29 septembrie. Este a sasea participare a Simonei la turneul chinez, unde a jucat semifinala in 2016.

"Abia astept sa ma intorc la Wuhan Open pentru al saselea an consecutiv. De fiecare data cand ma intorc, turneul devine mai mare si mai bun, si este un turneu special pentru noi, asa ca astept cu nerabdare sa joc in fata fanilor de acolo", a spus Simona Halep intr-o scurta declaratie.

Simona Halep isi va petrece ziua de nastere la Wuhan pe 27 septembrie. Asa s-a intamplat si in 2017, cand a avut parte de mai multe surprize. Simona Halep implineste 28 de ani anul acesta.

“I’m really looking forward to returning to the Wuhan Open for the sixth time. Every time we go back the site has got bigger and better, and the tournament always takes special care of us, so I can’t wait to be back again and play in front of the great fans there.” @Simona_Halep pic.twitter.com/D2NdyqzeDW