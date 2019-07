Simona Halep ia startul la un nou turneu! Anuntul facut astazi: PROGRAMUL COMPLET

Simona Halep a confirmat prezenta la inca un turneu in acest an.

Romanca va fi prezenta pe tabloul principal si la competitia de la Wuhan. Turneul se desfasoara in perioada 22-28 septembrie si este incadrat in categoria Premier 5, avand premii in valoare de 2,8 milioane de dolari.

"Suntem foarte bucurosi sa va anuntam ca invingatoarea de la Wimbledon, Simona Halep, se intoarce la Wuhan pentru al 6-lea an consecutiv. Abia o asteptam", se arata intr-un comunicat al organizatorilor.

We are very excited to announce that @Wimbledon Champion @Simona_Halep is returning to the #WuhanOpen for the 6th consecutive year! The @WTA Premier 5 event takes place from 22-28 September 2019 ...we can’t wait to welcome Simona back ???????? pic.twitter.com/Y1mtvDrcDB — Wuhan Open (@wuhanopentennis) July 30, 2019

Simona Halep a participat si anul trecut la turneul de la Wuhan, dar a fost eliminata in turul doi de Dominika Cibulkova.

Romanca s-a declarat nerabdatoare sa revina la aceasta competitie, la care participa inca din 2013.

"Abia astept sa ma intorc la Wuhan, pentru al 6-lea an consecutiv. Turneul se mareste de la an la an, iar organizatorii au mare grija de noi, asa ca abia astept sa joc in fata suporterilor minunati de acolo", a declarat Simona.

“I’m really looking forward to returning to the Wuhan Open for the sixth time. Every time we go back the site has got bigger and better, and the tournament always takes special care of us, so I can’t wait to be back again and play in front of the great fans there.” @Simona_Halep pic.twitter.com/D2NdyqzeDW — Wuhan Open (@wuhanopentennis) July 30, 2019

PROGRAMUL COMPLET AL SIMONEI HALEP

5-11 august: Rogers Cup

12-18 august: Cicinnati

26 august - 8 septembrie: US Open

22-28 septembrie: Wuhan

30 septembrie - 6 octombrie: China Open

27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor