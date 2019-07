Simona Halep e aproape de locul 1 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor! Cate puncte o despart de Barty si cum poate ajunge la Shenzhen

Simona Halep se pregateste de revenirea in circuit pentru sezonul pe hard.

Pe locul 4 in clasamentul WTA, romanca isi pastreaza locul secund in clasamentul WTA Race, de care depinde prezenta la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.

Simona Halep are 4.427 de puncte acumulate in acest an, iar diferenta dintre ea si ocupanta locului 1, Ashleigh Barty, este de doar 458 de puncte.

TOP 10 WTA RACE

1. Ashleigh Barty 4.885 puncte

2. Simona Halep 4.427 puncte

3. Karolina Pliskova 4.166 puncte

4. Petra Kvitova 3.765 puncte

5. Kiki Bertens 3.455 puncte

6. Naomi Osaka 3.156 puncte

7. Belinda Bencic 2.758 puncte

8. Johanna Konta 2.448 puncte

-

9. Marketa Vondrousova 2.390 puncte

10. Elina Svitolina 2.290 puncte

Primele 8 jucatoare din acest clasament se califica la Turneul Campioanelor. Competitia va fi organizata in acest an la Shenzhen in China.

Programul complet al Simonei Halep in perioada urmatoare

Simona Halep are doua turnee programate inainte de ultimul Grand Slam al anului, turnee la care anul trecut a reusit performante incredibile. A castigat Rogers Cup si a facut finala la Cincinnati. Astfel, si punctele de aparat sunt multe.

Halep va scapa de presiunea punctelor la US Open, acolo unde s-a oprit inca din primul tur anul trecut.

1. Rogers Cup (5-11 august) - 900 de puncte de aparat

2. Cincinnati (12-18 august) - 585 de puncte de aparat

3. US Open (26 august - 7 septembrie) - 10 puncte de aparat