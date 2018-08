SIMONA HALEP, CINCINNATI 2018 | "Am vrut sa ma retrag!" CHINUL prin care a trecut Simona la Rogers Cup! Ce i-a spus lui Darren

Simona Halep a dezvaluit ca s-a gandit serios sa se retraga din turneul pe care tocmai l-a castigat la Montreal!

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Liderul mondial din WTA a marturisit in cadrul unei conferinte de presa ca a avut de gand ia aceasta decizie dupa meciul din turul secund cu Anastasia Pavlyuchenkova.

"Dupa ce am jucat trei ore si jumatate cu Pavlyuchenkova i-am spus lui Darren ca nu mai pot juca. Nu mai doream sa intru pe teren. Credeam ca ma voi retrage. A fost groaznic! Am dormit putin dupa meciul cu Pavlyuchenkova, iar cand m-am trezit am zis ca voi incerca. Am intrat pe teren, am vazut-o pe Venus ca se chinuie si am fortat", a afirmat Simona intr-un interviu pentru site-ul oficial al WTA.

Simona Halep a reusit sa castige pentru a doua oara in cariera Rogers Cup, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4, la capatul unui meci de doua ore si 39 de minute de joc. Pentru Simona, turneul de la Montreal este al treilea al sezonului, dups Shenzhen si Roland Garros. Este al doilea titlu in Canada, tot la Montreal, dupa cel din 2016 si al 18-lea al carierei.