HALEP/OLARU - TANG/WANG LIVE 07:00 | Simona Halep debuteaza in proba de dublu de la Wuhan. Cand joaca la simplu, in turul 2  

Simona Halep joaca primul meci de la Wuhan alaturi de Raluca Olaru, in proba de dublu. Luni, ea va juca la simplu.

Simona Halep va juca la noapte primul meci la turneul WTA de la Wuhan. Jucatoarea din Constanta va participa alaturi de Raluca Olaru (numarul 36 WTA in proba de dublu) si vor infrunta replica oponentelor Qianhui Tang si Xinyu Wang.

Meciul este programat pentru duminica, 22 septembrie de la ora 07:00. In caz de victorie, Halep/ Olaru vor juca in turul al doilea cu Bertens/ Pattinama sau Duan / Kudermetova.

Cat despre tabloul principal de simplu, Simona Halep va sari peste primul tur, fiind favorita numarul 4. In 16-imi, Simona Halep se va duela cu invingatoarea dintre Barbora Strycova (numar 31 WTA) si Wang Xiyu (numar 140 WTA).

Meciul Simona Halep vs. Strycova / Wang se va desfasura cel mai probabil in cursul dupa-amiezii de luni, 22 septembrie, in conditiile in care meciul dintre cehoaica si chinezoaica va avea loc duminica, 21 septembrie, de la ora 16:00.

Simona Halep ocupa in prezent locul 6 WTA si are ca principal obiectiv pentru restul sezonului 2019 incheierea anului pe prima pozitie a clasamentului mondial.